В Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 1 марта во время получения денег директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела.

Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег, однако наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.

Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.

Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов незаконной деятельности.