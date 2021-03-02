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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ВЗЯТКИ В БАРАНОВИЧАХ ЗАДЕРЖАНЫ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ФИЛИАЛА «АТЛАНТА»
11:26 03.03.2021
В Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 1 марта во время получения денег директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела.
Как сообщает пресс-служба МВД, руководитель предприятия пытался скрыться от правоохранителей в уборной рабочего кабинета и избавиться от денег, однако наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.
Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий. По информации ГУБОПиК, работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.
Сейчас проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление иных участников и фактов незаконной деятельности.
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