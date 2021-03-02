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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛУГАМИ БЕЛОРУССКИХ ГОСТИНИЦ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 1 МЛН ЧЕЛОВЕК
10:33 03.03.2021
В 2020 году в республике действовало 613 гостиниц и аналогичных средств размещения, из них – 386 гостиниц, гостиничных и туристско-гостиничных комплексов.
Как сообщает Национальный статкомитет, услугами гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовались 1071,1 тыс. человек, из них граждане республики – 70,1%, граждане из других государств – 29,9% (из стран СНГ – 21,9%).
На территории республики в 2020 году функционировали 483 санаторно-курортные, оздоровительные организации и другие специализированные средства размещения, из них – 77 санаториев.
В санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения в прошедшем году было размещено 628,6 тыс. человек, иностранные граждане составили 74,3 тыс. человек, или 11,8% от общего числа размещенных.
По данным Министерства по налогам и сборам, в 2020 году в республике число субъектов агроэкотуризма составило 2936 единиц, услугами которых воспользовались 433,3 тыс. человек. Граждане Республики Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 97,9%.
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