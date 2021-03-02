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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАТ СОЗДАВАТЬ СЕТЬ ОПОРНЫХ КЛИНИК


09:50 03.03.2021

В Гродненской области продолжат активную работу по созданию сети опорных клиник. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как рассказал на коллегии главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома председатель облисполкома Владимир Караник, 2021 год станет определяющим для развития системы здравоохранения области на ближайшие пять лет.

"Планов много. На VI Всебелорусском народном собрании были поставлены четкие задачи по повышению мобильности нашей системы здравоохранения, по активизации работы по созданию опорных клиник, так называемых межрайонных центров. В Гродненской области их определено несколько. Это Островец, где опорная клиника уже функционирует, Лида и Волковыск, которые сейчас дооснащаются, а также клиник в Гродно, в которых сейчас проводятся работы по модернизации, дооснащению оборудованием", - отметил Владимир Караник.

Он подчеркнул, что важно проанализировать опыт работы на местах в этом направлении. Лучшие практики будут тиражироваться уже в масштабах области.

Продолжится, отметил председатель облисполкома, и модернизация, совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы и в других учреждениях здравоохранения. Речь идет в том числе о проектировании новой больницы, строительстве онкоцентра в Гродно, закупке высокотехнологичного оборудования.
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