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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОБЕСПОКОЕНО НАЛИЧИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ СВЕРХНОРМАТИВНОГО И НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


09:34 03.03.2021

В стройотрасли Беларуси вагон и маленькая тележка проблем. Это следует из заявлений премьер-министра Романа Головченко, прозвучавших 2 марта на заседании президиума Совета министров.

В частности, большую обеспокоенность в правительстве вызывает наличие значительных объемов сверхнормативного незавершенного строительства и капитального ремонта жилищного фонда.

"В столице к этому добавляются и возникающие срывы сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов. Несмотря на нормативное регулирование вопросов строительства жилья для очередников в столице, городах-спутниках, проводимая в этом направлении городским исполнительным комитетом работа не является достаточной. Такое положение дел требует критического осмысления, принятия мер на уровне исполнителей. Потому что требования директив в этом отношении должны соблюдаться", - подчеркнул премьер-министр, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, в целом в строительстве сохраняется ситуация с количеством убыточных предприятий и высокий уровень задолженности перед подрядными организациями. Результаты прошедшего года свидетельствуют о недостаточной результативности работы на внешних рынках, что выражается в снижении экспорта товаров и услуг в строительстве. Недостаточными темпами ведется совершенствование законодательства, регулирующего взаимодействие участников строительного процесса, хотя сделано в этом направлении за прошлый год немало.

Как сообщил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, в Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев. Из них один дом в Витебской области, остальные в Минске. Есть ряд объектов, которые сформировались по причине недобросовестного исполнения застройщиками своих обязательств в рамках строительства с жилищными облигациями.

"По заверениям Мингорисполкома, уже в первом полугодии 2021-го количество таких объектов сократится на треть", - сказал министр.
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