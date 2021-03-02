На конец 2020 года в Беларуси осуществляли туристическую деятельность 1348 организаций, услугами которых воспользовалось 911,1 тыс. организованных туристов и экскурсантов, в том числе 365 тыс. туристов и 546,1 тыс. экскурсантов.

Как сообщает Национальный статкомитет, в 2020 году численность организованных туристов и экскурсантов – граждан Беларуси, выехавших за границу, составила 258,6 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 7,2%, в страны ЕС – 10%, другие страны мира – 82,8%.

В прошедшем году наиболее посещаемыми зарубежными странами были Египет, Турция, Украина, Польша, Черногория, Албания, Российская Федерация, Литва, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих десяти стран приходилось 91,4% от общего числа организованных туристов и экскурсантов – граждан Республики Беларусь, выехавших за границу.

Численность организованных иностранных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2020 году, составила 81 тыс. человек. Наибольшее число прибывших иностранных туристов и экскурсантов приходилось на российских граждан (64,5%).

Среди остальных стран мира лидерами по числу посещений Республики Беларусь стали Польша, Литва, Латвия, Германия, Турция, Украина, Ирак, Израиль, Швейцария, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты.

Средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Беларуси в 2020 году составила 6 дней.

В 2020 году 571,5 тыс. граждан Беларуси были отправлены туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовалось 494,5 тыс. человек (86,5% от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов – граждан республики).