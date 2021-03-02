ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 МАРТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В БАТУМИ

18:15 02.03.2021 С 30 марта 2021 года компания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск. Как сообщает национальный авиаперевозчик, полеты по этому направлению начнутся с двух рейсов в неделю: из Минска по вторникам и пятницам, обратный вылет из Батуми – по средам и субботам.