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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 30 МАРТА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В БАТУМИ
18:15 02.03.2021
С 30 марта 2021 года компания «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск-Батуми-Минск.
Как сообщает национальный авиаперевозчик, полеты по этому направлению начнутся с двух рейсов в неделю: из Минска по вторникам и пятницам, обратный вылет из Батуми – по средам и субботам.
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