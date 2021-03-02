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ЭКОНОМИКА РБ


СЭЗ «МИНСК» ЗА 23 ГОДА РАБОТЫ ПРИВЛЕКЛА БОЛЕЕ $2 МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ


17:58 02.03.2021

Свободная экономическая зона «Минск» за период функционирования с 2 марта 1998 года способствовала привлечению более $2 млрд инвестиций.

Как сообщает сайт СЭЗ, за 23 года экспорт продукции собственного производства резидентами превысил $12 млрд, создано свыше 26 тыс. новых рабочих мест.

На территории СЭЗ «Минск» возведено 45 современных заводов, построена инженерная инфраструктура, реконструирован ряд промышленных объектов.

Сегодня деятельность предприятий СЭЗ «Минск» охватывает различные сферы производства. Основные – машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, производство строительных материалов, электроника и полиграфия.
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