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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УТВЕРДИЛО РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


17:55 02.03.2021

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете министров в соответствии с постановлением правительства от 23 февраля 2021 г. № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документ устанавливает порядок работы комиссии при поступлении обращений о повышении цен на социально значимые товары первой необходимости с 1 марта более чем на 0,2% в месяц.

Определены перечень документов, вносимых для рассмотрения на заседаниях комиссии, а также процедура и сроки их внесения.

Так, республиканские унитарные предприятия и хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых в собственности Беларуси, подают обращения для рассмотрения комиссии в соответствующие республиканские органы госуправления или государственные организации, подчиненные правительству, в подчинении которых находятся заявители.

Коммунальным унитарным предприятиям, хозяйственным обществам, акции (доли в уставных фондах) которых в собственности административно-территориальных единиц, а также другим юридическим лицам, ИП, крестьянским (фермерским) хозяйствам следует обращаться в облисполкомы, Минский горисполком.

Юрлица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством (ввозом) и/или реализацией на внутреннем рынке лекарств, обращаются в Минздрав.

Для рассмотрения на заседании комиссии вносятся заявление, документы (копии товарно-транспортных накладных, инвойсов, договоров, протоколов согласования и др.), подтверждающие необходимость повышения цен, а также пояснительная записка с кратким изложением причин их роста.

Производители дополнительно к документам о повышении цен представляют калькуляцию по расчету отпускных цен или информацию о фактической и плановой себестоимости с учетом отраслевых особенностей формирования цен.

Импортеры дополнительно к документам о повышении цен представляют экономический расчет отпускных цен, а торгующие оптом и в розницу организации — расчет оптовой (розничной) цены.

Государственные органы (организации) в течение трех рабочих дней со дня получения документов вносят в Министерство антимонопольного регулирования и торговли ходатайство о рассмотрении соответствующего вопроса на заседании комиссии, заключение о целесообразности согласования повышения цен (при необходимости прикладывают расчеты и подтверждающие материалы), а также документацию от заявителей.

При необходимости получения дополнительной информации Министерство антимонопольного регулирования и торговли вправе запросить ее у госорганов (организаций) и получить от них эти сведения в течение двух рабочих дней.

Документы подписываются руководителем (заместителем руководителя) государственного органа (организации), вносящим вопрос в МАРТ для рассмотрения на заседании комиссии.

В свою очередь МАРТ в течение пяти рабочих дней с даты поступления полного пакета документов, включая дополнительно запрошенную информацию, организует рассмотрение представленных материалов на заседании комиссии. О результатах согласования министерство информирует соответствующий госорган (организацию).
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