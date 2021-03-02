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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛУЧАТ 25 СЕРТИФИКАТОВ "ЗЕЛЕНЫЙ КЛАСС"
17:22 02.03.2021
4-5 марта 2021 г. состоится вручение сертификатов «Зеленый класс» в рамках городского проекта «Зеленые классы белорусской столицы», которой реализуется Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с учреждением «Центр экологического воспитания и развития».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, в проекте занимаются учащиеся начальных классов 25 классов на базе 7 учреждений образования Минска. Всем классам будут вручены сертификаты «Зеленый класс». Всем учащимся, которые занимаются в зеленых классах, будут вручены компактные полевые дневники зеленоклассника, включающие место для записей, зарисовок, а также краткую иллюстрированную информацию о биологическом разнообразии природного окружения школ и экологических троп.
Классные руководители, которые работают в классах, имеющих статус «Зеленый класс» имеют возможность получить учебно-методический комплекс, состоящий из 6 методических пособий (2 печатных и 4 в электронном виде), программы, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь и других вспомогательных материалов по экологическому воспитанию. Учебно-методический комплекс будет полезен для использования в городском проекте «Зеленые классы белорусской столицы» и республиканской программе «Зеленые школы». Книги и электронные материалы на USB-флэш-накопителе предоставляются педагогам бесплатно по их заявке.
Первое вручение сертификатов «Зеленый класс», полевых дневников зеленоклассников для детей и учебно-методических комплексов для педагогов состоится в начальной школе № 39 Минска 4 марта с участием руководства Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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