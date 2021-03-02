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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ В 2020 ГОДУ ИНВЕСТИРОВАЛ В ОХРАНУ ТРУДА БОЛЕЕ BR4 МЛН


17:15 02.03.2021

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» в 2020 году инвестировало в обеспечение безопасных и здоровых условий труда своих сотрудников более Br4 млн., что на 11% выше уровня 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, свыше 75% выделенных предприятием финансовых ресурсов были направлены на закупку спецодежды и других средств индивидуальной защиты, проведение медицинских осмотров и обеспечение медикаментами, а также реализацию мероприятий по улучшению и обеспечению безопасных условий труда заводчан. Остальная часть затрат на охрану труда приходится на обеспечение сотрудников молоком (равноценными пищевыми продуктами), смывающими и обеззараживающими средствами, а также на стирку спецодежды и проведение исследований рабочих мест.

Если говорить предметно про улучшение условий труда, то в 2020 году на БМЗ было реализовано 59 соответствующих мероприятий. Они охватывают 21 заводское подразделение и направлены как на обеспечение дополнительной безопасности, так и на совершенствование бытовых условий. Например, в сортопрокатном цехе № 2 установили защитные сетчатые каркасы на переходных мостиках, в энергоремонтном — местную вытяжку на участке металлообрабатывающих станков, в ряде других подразделений заменили сатураторы и холодильники в комнатах приема пищи. Суммарно реализованные мероприятия позволили улучшить условия труда и снизить риски травмирования на рабочих местах 2840 заводчанам.
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