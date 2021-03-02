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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНА ХРАНИЛИЩА ТЕХНИКИ В ГОМЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ В 600 РАЗ НА ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ
16:33 02.03.2021
Комплекс зданий и сооружений по улице Товарной в Жлобине и здание хранилища техники в Гомельском районе проданы на очередных электронных торгах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на расположенный в Гомельском районе объект претендовали семь участников. Цена продажи стартовала с одной базовой величины и увеличилась более чем в 600 раз.
Три претендента заинтересовались имуществом в Жлобине и подали заявки на участие в электронных торгах. Цена лота увеличилась более чем на Br8,5 тыс.
Следующие электронные торги объявлены на 11, 16 и 18 марта 2021 года.
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