Комплекс зданий и сооружений по улице Товарной в Жлобине и здание хранилища техники в Гомельском районе проданы на очередных электронных торгах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на расположенный в Гомельском районе объект претендовали семь участников. Цена продажи стартовала с одной базовой величины и увеличилась более чем в 600 раз.

Три претендента заинтересовались имуществом в Жлобине и подали заявки на участие в электронных торгах. Цена лота увеличилась более чем на Br8,5 тыс.

Следующие электронные торги объявлены на 11, 16 и 18 марта 2021 года.