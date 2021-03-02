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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОГОТЕКС» СОСТОИТСЯ 29 МАРТА
15:56 02.03.2021
29 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Моготекс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. и определены основные направления деятельности на 2021 г.
Кроме того, перед акционерами отчитаются Наблюдательный совет и ревизионная комиссия.
На собрании пойдет речь о распределении прибыли и убытков по итогам работы ОАО «Моготекс» за 2020 год, а также о размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Акционеры также обсудят оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.
Всего в повестку для рассмотрения включено 10 вопросов.
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