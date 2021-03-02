29 марта 2021 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Моготекс».

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, на собрании будет заслушан отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 г. и определены основные направления деятельности на 2021 г.

Кроме того, перед акционерами отчитаются Наблюдательный совет и ревизионная комиссия.

На собрании пойдет речь о распределении прибыли и убытков по итогам работы ОАО «Моготекс» за 2020 год, а также о размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Акционеры также обсудят оказание безвозмездной (спонсорской) помощи.

Всего в повестку для рассмотрения включено 10 вопросов.