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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
15:26 02.03.2021
В Минске предоставят дополнительные рабочие места учащейся молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Как подчеркнул на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в столице насчитывается около 150 тысяч студентов. Представители учащейся молодежи во время встреч с руководством города часто поднимают вопросы трудоустройства, выражая готовность работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, приобретая опыт в своей будущей профессии. С руководителями предприятий и организаций уже прорабатывается вопрос более активного предоставления рабочих мест студентам.
«Нужно комплексно поработать эти вопросы как со студентами, так и с нанимателями, чтобы максимально вовлечь молодых людей в трудовую деятельность. Следует создать механизмы, позволяющие любому студенту, желающему найти работу, иметь доступ ко всем базам вакансий, а также своевременно получать всю необходимую информацию по вопросам трудоустройства», - сказал Кухарев.
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