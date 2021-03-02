В Минске предоставят дополнительные рабочие места учащейся молодежи. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Как подчеркнул на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, в столице насчитывается около 150 тысяч студентов. Представители учащейся молодежи во время встреч с руководством города часто поднимают вопросы трудоустройства, выражая готовность работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, приобретая опыт в своей будущей профессии. С руководителями предприятий и организаций уже прорабатывается вопрос более активного предоставления рабочих мест студентам.

«Нужно комплексно поработать эти вопросы как со студентами, так и с нанимателями, чтобы максимально вовлечь молодых людей в трудовую деятельность. Следует создать механизмы, позволяющие любому студенту, желающему найти работу, иметь доступ ко всем базам вакансий, а также своевременно получать всю необходимую информацию по вопросам трудоустройства», - сказал Кухарев.