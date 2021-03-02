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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 289,1 ТЫС. - МИНЗДРАВ


15:07 02.03.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 марта 2021 года выросло до 289,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 289 тыс. 136 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 279 тыс. 450 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 788 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1993 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 869 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 125 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 915 тыс. 522 теста.
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