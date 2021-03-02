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ЭКОНОМИКА РБ


В ПК «ОДНО ОКНО» ИНТЕГРИРОВАНА АИС «РАСЧЕТ-ЖКУ» - НЦЭУ


14:41 02.03.2021

С 1 марта в программный комплекс «Одно окно» (ПК «Одно окно») интегрирована автоматизированная информационная система «Расчет-ЖКУ» АИС «Расчет-ЖКУ»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, новация позволит получать информацию из АИС «Расчет-ЖКУ» в автоматическом режиме при осуществлении ряда административных процедур через ПК «Одно окно».

В частности, речь идет о получении копии лицевого счета и справки о месте жительства и составе семьи:

для АП 2.33.1 «Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной адресной социальной помощи в виде ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий»,

для АП 9.3.2 «Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных строений пятого класса сложности»,

для АП 9.4 «Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке»).

Кроме того, можно получать справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи:

для АП 1.1.5 «Принятие решения о постановке на учет (восстановлении на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»,

для АП 1.1.18 «Принятие решения о предоставлении жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда»).
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