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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЙ ПОЕЗД № 2/1 МИНСК-МОСКВА «БЕЛАРУСЬ» ПОДТВЕРДИЛ СВОЙ СТАТУС
14:16 02.03.2021
В Минске 26 февраля завершилась переаттестация фирменного поезда № 2/1 Минск-Москва «Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по ее результатам поезд был аттестован с оценкой «отлично».
Аттестацию проводила комиссия Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества и ОАО «РЖД».
Для получения статуса фирменного поезда международного сообщения необходимо было подтвердить соблюдение ряда обязательных требований, предъявляемых положением о фирменном поезде, утвержденным Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, к техническому состоянию подвижного состава и срокам его эксплуатации, интерьеру вагонов и имуществу, находящемуся в составе, организации обслуживания пассажиров и персоналу.
Категория «фирменный» подтверждается регулярно, аттестат выдается на срок не более, чем на 5 лет.
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