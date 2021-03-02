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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ О СНИЖЕНИИ ЦЕН НА НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВА


13:25 02.03.2021

Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Как рассказал замминистра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, "работа специалистов Минздрава направлена на максимальное удовлетворение потребности населения и организаций здравоохранения в лексредствах". Поскольку основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%, специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен."

"Например, представительство компании Bayer AG, Германия информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: Ксарелто 10 мг №30 – на 35%; Ксарелто 2,5 мг №56 – на 25%. Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь, начиная с марта 2021 года", - рассказал он.

Напомним, что с 23 февраля постановлением Совмина № 100 введены ограничения по росту цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости. В аптечных сетях запрещено поднимать цены по сравнению с их уровнем, сформированным на 24 февраля 2021 года, а с 1 марта 2021 года – не более, чем на 0,2% в месяц. Различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2020 и даже 2019 года.

По словам Дмитрия Чередниченко, Минздрав также активно предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

"Так, например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением с порядка взимания НДС, РУП "Белфармация" было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках по старым ценам (сформированным до 1 января 2021 г.)", - рассказал замминистра.

Он отметил, что госпредприятие также планирует сохранить ценовую доступность для населения на широкий перечень лекарственных средств за счет внутренних резервов. Так, розничные цены некоторые лексредства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. В настоящее время продолжается работа в данном направлении. Снижаются применяемые надбавки, в аптечной сети предоставляются скидки до 10% на лексредства.
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