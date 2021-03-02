Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, на авто BMW 320 через белорусско-польскую границу следовал гражданин России.

При проверке у таможенников возникли сомнения в подлинности технического паспорта на авто. Криминалистическая экспертиза ГКСЭ подтвердила, что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным. Следует отметить, что подделка почти не уступает оригиналу в качестве: в бланк профессионально имитированы кинеграмма и защитные волокна.

По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до тридцати базовых величин с конфискацией транспортных средств, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.

В настоящее время ведутся дальнейшие проверочные мероприятия по наличию иных правонарушений.