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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС АВТОМОБИЛЯ BMW
13:06 02.03.2021
Попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза легкового автомобиля пресекли гродненские таможенники в пункте пропуска «Берестовица».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, на авто BMW 320 через белорусско-польскую границу следовал гражданин России.
При проверке у таможенников возникли сомнения в подлинности технического паспорта на авто. Криминалистическая экспертиза ГКСЭ подтвердила, что свидетельство о регистрации транспортного средства является поддельным. Следует отметить, что подделка почти не уступает оригиналу в качестве: в бланк профессионально имитированы кинеграмма и защитные волокна.
По выявленному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до тридцати базовых величин с конфискацией транспортных средств, независимо от того, в чьей собственности они находятся, или без конфискации.
В настоящее время ведутся дальнейшие проверочные мероприятия по наличию иных правонарушений.
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