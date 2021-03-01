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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ВОСЕМЬ НОВЫХ ГОССТАНДАРТОВ НА ЛИФТЫ


12:51 02.03.2021

В Беларуси с 1 марта 2021 г. введены в действие 8 новых государственных стандартов (ГОСТ) на лифты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, эти стандарты совершенствуют требования по безопасности и качеству лифтового оборудования, его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также требования к вандалозащищенности, правила и методы испытаний и проверок в период эксплуатации лифтов и перед вводом их в эксплуатацию.

Так, в ГОСТ 8824-2018 установлены основные параметры и размеры малых грузовых лифтов, предназначенных для установки в новые здания. Документ может быть также применен при установке таких лифтов в уже существующих зданиях. В стандарте пределены основные размеры кабины, дверных проемов, шахты и машинного помещения, приведен ряд рекомендуемых номинальных грузоподъемностей и скоростей.

При проектировании лифтового оборудования, принятии решений относительно количества и вида улучшений, которые могут быть предприняты, следует учитывать как типовое использование лифта, так и возможность его эксплуатации пассажирами, имеющими ограниченные возможности подвижности. Два стандарта – ГОСТ 33652-2019 и ГОСТ 34580-2019 – устанавливают к лифтам специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе при капитальном ремонте и приспособлении зданий и сооружений. Установлены требования доступности лифтов для лиц, использующих кресла-коляски с ручными и электрическими приводами, а также для тех, кто имеет ослабленное зрение, слух или другие физические ограничения.

В числе актуальных требований к лифтам – защитные меры от вандализма, которые установлены в ГОСТ 33653-2019 и направлены на снижение или предотвращение повреждения лифтового оборудования и на защиту жизни и здоровья людей.

Правила и методы испытаний, измерений и проверок нового лифта после его монтажа, установки или после модернизации лифта на объектах перед вводом в эксплуатацию определены в ГОСТ 34582-2019, а в период эксплуатации – в ГОСТ 34583-2019.

ГОСТ 34486.1-2018 содержит требования к измерительному оборудованию, определению показателей качества движения лифта, порядку проведения измерений и документальному оформлению их результатов.

Большинство из перечисленных стандартов будет включено в перечни стандартов для выполнения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). Разработчик указанных ГОСТ – Ассоциация «Российское лифтовое объединение».

Ожидается, что применение новых (обновленных) ГОСТ повысит уровень проектирования лифтового оборудования, позволит учесть современные требования и обеспечить контроль за его безопасностью и качеством как при производстве, так и при эксплуатации и ремонте.
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