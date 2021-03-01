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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 150 ТЫС. ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК ПОШЛО НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ MARK FORMELLE


12:12 02.03.2021

Компания Mark Formelle представила уникальную для Беларуси капсульную коллекцию одежды Save the planet.

При ее создании было использовано 6 тонн переработанного пластика – это более 150 тыс. бутылок объемом 1,5 л. Это первый опыт производства одежды для масс-маркета с добавлением переработанного пластика в Беларуси. Как отмечают в компании, содержание пластика в одежде составляет 20%.

Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта в фирменных магазинах компании в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шортов из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек). Принты были выбраны во время “народного” конкурса дизайнеров, объявленного Mark Formelle. На конкурс было прислано более 200 работ, а итоговые варианты выбирали подписчики бренда в социальных сетях.

Все модели коллекции предполагают повседневное ношение, свободные расслабленные образы, комфорт. Как подчеркивают в Mark Formelle, акцент был сделан на абсолютную сочетаемость моделей между собой, а также с другими вещами из любого гардероба. Это также один из шагов к сокращению массы бездумных покупок, признак экологичности мышления и потребления.

В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны. Также в компании отмечают, что такая одежда абсолютно не капризна в уходе и по некоторым характеристикам превосходит ту, которая сделана из обычных материалов.

Все используемые полотна прошли дополнительные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям физико-механической и химической безопасности технического регламента Таможенного союза.

«В Беларуси сейчас перерабатывается только 27% отходов. Одна из основных причин, почему так мало – проблема с раздельным сбором мусора. Когда мы все научимся сортировать его и выбрасывать пластик в специальные баки – тогда у нас будет больше возможностей очистить планету и дать вещам вторую жизнь», - говорят в компании.

«Природные ресурсы – большая ценность, данная человеку вместе с жизнью. Наша общая задача – жить осознанно и беречь то, что может исчерпаться в любой момент. Использование вторичных ресурсов в том числе при создании одежды помогает частично сократить вред, наносимый окружающей среде. Именно забота о ней стала для Mark Formelle импульсом для выпуска новой коллекции. Искренне надеемся, что инициатива найдет большой отклик среди поклонников бренда во многих странах», – отметила директор и соучредитель группы компаний Светлана Сипарова.

Выпуск коллекции Save the planet стал одной из составляющих масштабной кампании Mark Formelle, которая направлена на осознанное потребление и решение экологических проблем. В рамках проекта всем желающим предложат пройти экотест, по результатам которого люди получат советы по экологичному поведению.

Кроме того, Mark Formelle бросит вызов другим белорусским брендам и запустит экологический челлендж.

За последние 70 лет в мире было произведено около 6,5 млрд тонн пластика. По оценкам Всемирного фонда дикой природы ежегодно в Мировом океане оказывается от 5 до 12 млн тонн пластиковых отходов, в результате чего появляются целые «мусорные острова». Площадь «Восточного мусорного континента» в Тихом океане оценивают в 1,5 млн кв. км – почти в 6 раз больше, чем территория Беларуси. Предположительно, там скопилось 100 млн т мусора. И этот мусорный континент – не единственный. По данным зоологов, ежегодно из-за пластикового загрязнения погибает около 400 тыс. морских млекопитающих.
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