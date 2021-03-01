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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА МАГАЗИНА «МАРТ ИНН ФУД» В ГРОДНО
11:53 02.03.2021
В ходе проверки магазина ИООО «Март Инн Фуд» в Гродно (ул. Болдина, 4Б) установлен ряд нарушений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, к реализации предлагались товары с истекшим сроком годности, не соблюдался ассортиментный перечень товаров, а также нарушен установленный порядок формирования и применения цен.
На основании этого МАРТ выдало предписание о приостановлении работы с 2 по 5 марта 2021 г. торгового объекта ООО «Март Инн Фуд».
По информации МАРТ, юридическое лицо заранее было уведомлено о проведении выборочной проверки, однако соответствующие меры реагирования приняты не были.
В министерстве отмечают, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта в связи с устранением выявленных нарушений.
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