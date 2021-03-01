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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОССЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 13,7%
11:10 02.03.2021
Организации госсектора экономики Витебской области в январе 2021 года внесли в бюджет 154,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, поступления в сопоставимых ценах возросли на 18,6 млн рублей, или на 13,7%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 68,1%.
На 1 февраля 2021 года на налоговом учете Витебской области состояло 2736 организаций государственного сектора экономики. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество уменьшилось на 13.
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