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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАО «ШТАДЛЕР МИНСК» ВОЗМЕСТИТ БЖД УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОЛОМКИ ПОЕЗДА НА ЛИНИИ ГОМЕЛЬ-МИНСК
10:16 02.03.2021
Белорусская железная дорога сообщила о причине остановки поезда «Штадлера» на линии Гомель-Минск.
Напомним, поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель-Минск 16 февраля 2021 года в 7:00 был остановлен на перегоне Салтановка-Хальч из-за технической неисправности. Пассажиров пересадили в другой состав, который прибыл на станцию Минск-Пассажирский с опозданием 3 часа 45 минут.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, совместно с компанией ЗАО «Штадлер Минск» было проведено служебное расследование по установлению причин произошедшего инцидента. В результате выявлен конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем при его проектировании и изготовлении.
Данный дефект будет устранен за счет компании ЗАО «Штадлер Минск». Кроме того, компания возместит Белорусской железной дороге все остальные расходы, понесенные в связи с поломкой данного электропоезда.
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