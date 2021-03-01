Белорусская железная дорога сообщила о причине остановки поезда «Штадлера» на линии Гомель-Минск.

Напомним, поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель-Минск 16 февраля 2021 года в 7:00 был остановлен на перегоне Салтановка-Хальч из-за технической неисправности. Пассажиров пересадили в другой состав, который прибыл на станцию Минск-Пассажирский с опозданием 3 часа 45 минут.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, совместно с компанией ЗАО «Штадлер Минск» было проведено служебное расследование по установлению причин произошедшего инцидента. В результате выявлен конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем при его проектировании и изготовлении.

Данный дефект будет устранен за счет компании ЗАО «Штадлер Минск». Кроме того, компания возместит Белорусской железной дороге все остальные расходы, понесенные в связи с поломкой данного электропоезда.