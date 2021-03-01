|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 2 МАРТА В БЕЛАРУСИ СНОВА ДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО
09:34 02.03.2021
С 2 марта 2021 года розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси дорожают на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,75 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,85 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,07 рубля, ДТ – 1,85 рубля.
Это уже пятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 23 февраля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.03.2021
Курсы в банках
на 02.03.2021
Конвертация в банках
на 02.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте