ЭКОНОМИКА РБ

С 2 МАРТА В БЕЛАРУСИ СНОВА ДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО

09:34 02.03.2021 С 2 марта 2021 года розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси дорожают на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,75 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,85 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,07 рубля, ДТ – 1,85 рубля. Это уже пятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 23 февраля.