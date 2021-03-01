По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2020 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1488,2 в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – Br1581,6 в месяц, в сельских населенных пунктах – Br1241,4 в месяц.

Как сообщает Национальный статкомитет, денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили Br1414,3 в месяц, из которых Br1063,7 (75,2%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,6%, на покупку непродовольственных товаров – 34,5%, на оплату услуг – 24,3%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).