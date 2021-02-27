Госстандарт объявил в 2021 году очередной, двадцать третий конкурс на соискание Премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, премия присуждается на конкурсной основе юридическим лицам независимо от форм собственности за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента, а также за эффективное и социально-ответственное ведение бизнеса.

Конкурс проводится по модели, соответствующей критериям Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг и модели Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). Это позволяет предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами.

Модель премии включает две группы критериев: возможности, характеризующие роль лидера в организации, стратегию, партнерство и ресурсы, процессы, продукцию и услуги, а также результаты, достигнутые предприятием в отношении удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, собственного персонала, внешних заинтересованных сторон и в основной деятельности.

Премия присуждается организациям с численностью работающих до 250 человек, от 250 до 1500 человек и свыше 1500 человек.

Премия присуждается по пяти направлениям деятельности: производство непродовольственной продукции бытового назначения; производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции; производство продукции производственно-технического назначения (кроме вооружения и военной техники); оказание услуг и выполнение работ; выполнение работ и оказание услуг в области строительства.

Определение победителей конкурса осуществляется в два этапа: по результатам проверки представленных материалов и путем проведения экспертизы на местах с применением оценки в баллах. Ко второму этапу конкурса (к экспертизе на местах) допускаются организации, набравшие в результате экспертной оценки материалов не менее 250 баллов.

Для подтверждения звания лауреата конкурса организациям необходимо продемонстрировать: улучшение деятельности по сравнению с результатами, достигнутыми при предыдущем участии в конкурсе; участие в аналогичных конкурсах в области качества в СНГ и Европе; меры по пропагандированию достижений в области качества и эффективного менеджмента и распространению передового опыта.

В 2021 году организации – лауреаты Премии 2018 года имеют право подтвердить звание лауреата.

Решение об определении лауреатов и дипломантов Премии, а также организаций, удостоенных специальных наград конкурса (в номинациях «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная ответственность») принимается Советом министров.

Для организаций малого и среднего бизнеса, набравших наибольшее количество баллов среди организаций с численностью до 250 человек и не ставших лауреатами и дипломантами, предусмотрена дополнительная специальная награда «Стремление к совершенству».

Победители (лауреаты, дипломанты, организации, удостоенные специальных наград) награждаются на специальной торжественной церемонии. Лауреатам вручаются диплом и символ премии, предоставляется право использования в течение трех лет изображения эмблемы премии при маркировке продукции и на ее упаковке, в документации и рекламных целях.

Сведения о победителях конкурса размещаются на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by), а также включаются в ежегодно издаваемый каталог, который рассылается в представительства Республики Беларусь за рубежом.

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются до 1 июля 2021 г. в секретариат комиссии, сформированный при Государственном комитете по стандартизации (Госстандарт).