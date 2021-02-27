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ЭКОНОМИКА РБ


РАЗРЫВ МЕЖДУ СРЕДНИМ УРОВНЕМ ЦЕН ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО РЫНКОВ ЖИЛЬЯ МИНСКА УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 42 $/М2


18:09 01.03.2021

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 22 февраля по 1 марта 2021 года, снизился на 0,6% и составил 1291 $/м2.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, текущий уровень цен на «вторичке» ниже на 12%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю выросла на 0,8% - до 1333 $/м2. На фоне этого разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков продолжает увеличиваться. На 1 марта он равен 42 $/м2 в пользу «первички», пишет Realt.by.

Динамика цен на квартиры в Минске — устойчиво отрицательная. Квадратный метр на вторичном рынке дешевеет с конца 2020 года.

Предложение на рынке продолжает расти уже шестую неделю подряд. За последние семь дней количество выставленных на продажу объектов выросло еще на 11%, главным образом за счет Октябрьского и Первомайского районов, где суммарно число объявлений увеличилось на тысячу. В других районах рост предложения был на уровне 1−2%.

Сильнее всего база за неделю пополнилась 1-комнатными и 3-комнатными квартирами, число которых выросло на 14% и 11% соответственно.

За исключением «трешек» средняя цена квадратного метра снизилась у всех сегментов. Сильнее всего — у 4-комнатных квартир, в наименьшей мере — у 2-комнатных.

Динамика средних цен в районах города была разнонаправленной. Наиболее заметные изменения за неделю — в Октябрьском (+0,9%) и Первомайском (-0,8%) районах.
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