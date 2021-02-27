ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

17:21 01.03.2021 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 27 февраля 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br140,78 (ранее Br148,93), серебро - Br2,13 (ранее Br2,20), платина – Br96,47 (ранее Br87,42); палладий – Br189,84 (ранее Br187,38); родий – Br1994,85 (ранее Br1467,69), рутений - Br27,14 (ранее Br24,15); иридий – Br383,19 (ранее Br321,84) и осмий – Br31,93 (ранее Br32,18). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.