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ЭКОНОМИКА РБ


ОНЛАЙН-ТРЕНИНГИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЖКХ ГРОДНЕНСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРОЙДУТ 3-4 МАРТА


17:04 01.03.2021

3-4 марта 2021 г. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации и Министерство жилищно-коммунального хозяйства проводят онлайн-тренинг для специалистов ЖКХ Гродненской и Могилевской областей в рамках реализации пилотной программы проекта по расширению устойчивого энергопользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, целью мероприятия является повышение уровня знаний специалистов ЖКХ по вопросам организации энергоэффективных мероприятий в многоквартирных жилых зданиях (МКЗ).

В частности, планируется обучение специалистов техническим и юридическим аспектам реализации энергоэффективных мероприятий, консультированию собственников помещений жилых многоквартирных домов по вопросам проведения энергоэффективных мероприятий с использованием примеров соответствующих материалов, обучение особенностям консультационной работы с малообеспеченными и социально уязвимыми собственниками помещений МКЗ, консультирование с учетом природоохранных защитных положений ВБ и т.д.

Кроме того, состоится обмен практическим опытом с международными специалистами в области реализации энергоэффективных мероприятий и тепловой модернизации МКЗ, а также обсуждение возможных форматов консультационной работы с жильцами с учетом эпидемиологической ситуации и необходимости соблюдения правил эпидемиологической безопасности.

Планируется, что в онлайн-тренинге примут участие около 100 специалистов из организаций и подразделений ЖКХ Гродненской и Могилевской областей.

В первый день онлайн-тренинга будет проведена общая сессия для всех участников, посвященная теоретическим вопросам, во второй день участники разделятся на группы для работы по практическим сессиям.

Участникам будет отправлена ссылка на анкету обратной связи.

Кроме того, будут разосланы примеры материалов для дальнейшей консультационной работы с собственниками помещений МКЗ по вопросам реализации энергоэффективных мероприятий в рамках пилотной программы.
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