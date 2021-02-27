Председатель Мингориспоклома Владимир Кухарев поставил задачу определиться с дальнейшим освоением территорий вдоль МКАД. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».

«Нужно рассмотреть каждый участок и внести конкретные предложения по развитию свободных территорий вдоль кольцевой», - сказал В. Кухарев на оперативном совещании в Мингорисполкоме.

Он также поручил дополнительно обследовать территории предприятий столицы, определить те, что используются недостаточно эффективно, либо не используются вовсе, и выработать варианты дальнейшего применения этих участков.

На оперативном совещании обсуждался и вопрос совершенствования работы пассажирского транспорта в столице. Предстоит обеспечить организацию его движения в застраиваемых районах, чтобы у новоселов была возможность комфортно добираться к своим новым домам. Что касается подвижного состава, «Минсктрансу» поручено уделить больше внимания профилактическим ремонтам и техобслуживанию машин, чтобы продлить срок их службы.