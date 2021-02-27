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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА РАССМОТРЯТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ К МКАД ТЕРРИТОРИЙ
16:54 01.03.2021
Председатель Мингориспоклома Владимир Кухарев поставил задачу определиться с дальнейшим освоением территорий вдоль МКАД. Об этом сообщает Тelegram-канал «Минск. Официально».
«Нужно рассмотреть каждый участок и внести конкретные предложения по развитию свободных территорий вдоль кольцевой», - сказал В. Кухарев на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
Он также поручил дополнительно обследовать территории предприятий столицы, определить те, что используются недостаточно эффективно, либо не используются вовсе, и выработать варианты дальнейшего применения этих участков.
На оперативном совещании обсуждался и вопрос совершенствования работы пассажирского транспорта в столице. Предстоит обеспечить организацию его движения в застраиваемых районах, чтобы у новоселов была возможность комфортно добираться к своим новым домам. Что касается подвижного состава, «Минсктрансу» поручено уделить больше внимания профилактическим ремонтам и техобслуживанию машин, чтобы продлить срок их службы.
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