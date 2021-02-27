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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ВВЕЛ СКИДКИ ДО 25% НА ПРОЦЕДУРЫ ГОСРЕГИСТРАЦИИ
16:41 01.03.2021
Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении Министерства здравоохранения Беларуси с 1 марта установил скидки до 25% на стоимость процедур, связанных с госрегистрацией. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как рассказал директор центра Дмитрий Гринько, данные скидки действуют для резидентов и нерезидентов страны.
Кроме этого, для ряда лекпрепаратов отечественного производства в 2 раза сокращены сроки проведения специализированной экспертизы по желанию заявителя. «Речь идет о лекпрепаратах, которые являются предметом госзакупки, не имеют зарегистрированных аналогов, являются первыми генерическими лекарственными препаратами, произведенными в Беларуси. Аналогично в 2 раза сокращены сроки первичной экспертизы для медизделий», - рассказал он.
Большое внимание в пандемический период уделяется вопросам информирования заявителей по вопросам госрегистрации лексредств, медизделий и биомедицинских клеточных продуктов.
На сайте предприятия введена возможность онлайн-записи на консультации с руководителями структурных подразделений, опубликованы подробные схемы действия заявителей, внедрена система «одно окно», обеспечена возможность подачи заявления на регистрацию лексредств и медизделий по правилам ЕАЭС.
Важно отметить, что внедряется система работы в личном кабинете. Здесь заявитель сможет отслеживать весь процесс прохождения экспертизы регистрируемой медпродукции, получать уведомления об изменении статуса рассмотрения заявления и необходимые документы.
Предусмотрена также система оповещения - при изменении статуса рассмотрения заявления система направит сообщение на электронную почту.
«Эти меры приведут к стабильности правового регулирования и позволят безболезненно адаптировать как производителей, так и регуляторов Беларуси к работе в масштабах ЕАЭС», - уверен Дмитрий Гринько.
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