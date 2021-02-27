Занятия в весеннем сезоне образовательного проекта «Академия коммуникации» стартуют 2 марта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдут они в режиме онлайн.

Концепция программы построена по принципу «Равный обучает равного». В роли учителей выступают третьекурсники специальности «Информация и коммуникация» факультета журналистики БГУ. Кроме того, на каждом занятии профессиональным мастерством делятся практики из области PR, рекламы, маркетинга, брендинга и журналистики.

Первое занятие «Головоломка личности: как быть эффективным коммуникатором» посвящено действенным речевым тактикам межличностного взаимодействия. Начало в 18.00. Проведет его основательница коммуникационного агентства GINGER Яна Евдакимович. Она расскажет об онлайн-площадках, где можно обучиться правилам успешного общения и выхода из сложной ситуации.

Всего организуют шесть занятий, которые будут проходить по вторникам в виде прямых эфиров. Участникам расскажут о копирайтинге, интернет-маркетинге, наружной рекламе, сторителлинге, внутреннем и внешнем PR и др. Записи эфиров будут доступны на YouTube-канале.

Слушателями «Академии коммуникаций» могут стать все желающие студенты, школьники, молодые специалисты. Участие во всех мероприятиях бесплатное и осуществляется по предварительной регистрации.

«Академия коммуникации» – образовательный проект кафедры технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ. Реализуется с 2007 года с целью популяризации знаний о коммуникации и связях с общественностью в Беларуси.