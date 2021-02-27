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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ВЫСОКУЮ ИНФЛЯЦИЮ И ДЕФИЦИТ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ
16:12 01.03.2021
Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует годовую инфляцию в феврале-марте в Беларуси на уровне 8-8,5% и возможный дефицит ряда товаров на фоне решения правительства республики заморозить с 1 марта 2021 года цены на социально значимые товары.
«По оценкам ЕАБР, инфляция в Беларуси останется в диапазоне 8-8,5% год к году в феврале-марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 года», - считают аналитики ЕАБР.
В еженедельном обзоре деловой активности стран-членов ЕАЭС эксперты ЕАБР прокомментировали решение правительства Беларуси заморозить с 1 марта цены на социально значимые товары, к которым относятся большое количество продуктов питания и медикаментов.
«Решение, вероятно, связано с сохранением высокой инфляции в начале текущего года - 7,7% год к году в январе после 7,4% в декабре 2020 года. Длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимых к социально значимым первой необходимости», - говорится в обзоре.
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