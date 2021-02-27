Налоговыми органами Минской области в 2020 году установлены факты выплаты заработной платы «в конвертах» 70 гражданам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, не отраженная в бухгалтерском учете сумма выплат составила 49,9 тысячи белорусских рублей, в связи с чем налоговыми агентами не удержан и не перечислен в бюджет подоходный налог в сумме 6,5 тысячи белорусский рублей.

За неотражение налоговыми агентами в учете начисленных и выплаченных доходов, повлекшее доначисление подоходного налога, к административной ответственности привлечено 21 виновное лицо, сумма штрафа составила 1,6 тысячи белорусских рублей.

В налоговой обращают внимание, что с 1 января 2021 года в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 216 Налогового кодекса Республики Беларусь в случае установления контролирующим органом фактов неудержания и неперечисления налоговым агентом подоходного налога уплата его осуществляется налоговым агентом за счет собственных средств и не подлежит удержанию у физических лиц.

Статьей 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в редакции вступившей в силу с 1 марта 2021 г., предусмотрена административная ответственность за невыполнение или выполнение не в полном объеме обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины).

Так, пунктом 4 указанной статьи 14.5 за невыполнение или выполнение не в полном объеме налоговым агентом в установленный срок обязанности по удержанию и (или) перечислению суммы налога, сбора (пошлины), совершенные умышленно, в том числе должностным лицом юридического лица, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 40 до 120 базовых величин.

Если нарушение совершено повторно в течение одного года после наложения административного взыскания сумма штрафа составит от 100 до 200 базовых величин.