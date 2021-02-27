Министерством энергетики Беларуси принято решение о реорганизации РУП «Минскэнерго» путем присоединения к нему государственного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики», с последующей передачей имущества центра на баланс филиала предприятия «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», решение принято для развития дополнительного образования в белорусской электроэнергетике и повышения уровня образования специалистов сферы. Оно в том числе поспособствует эффективности использования материально-технической, научно-методической и информационной базы в образовательной деятельности организаций, входящих в систему Министерства энергетики.

В настоящее время филиал «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала» осуществляет обучение по профессиям рабочих (служащих), руководящих работников и специалистов РУП «Минскэнерго» через освоение программ дополнительного образования для работников различных отраслей экономики. После присоединения к нему государственного учреждения образования «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики» в филиале будет организовано обучение руководящих работников и специалистов организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».

На сегодня в составе ГПО «Белэнерго» функционируют два учреждения образования – «Минский государственный энергетический колледж» и «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов энергетики», а также 6 филиалов РУП – облэнерго–Учебные центры и Учебно-тренировочный центр ГП «Белорусской АЭС».