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ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА


14:43 01.03.2021

Лукашенко, принимая 1 марта с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, потребовал контролировать цены на лекарства.

Он напомнил, что было принято решение правительства по пресечению необоснованного роста цен. В частности, в отношении лекарств после повышения НДС до 10%, и под это аптеки начали поднимать цены.

"А некоторые и на 30% повысили", - добавил Василий Герасимов.

"Да. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей, - подхватил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное - лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал".

"Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль", - потребовал он.
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