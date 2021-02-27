На заседании коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, состоявшейся 19 февраля 2021 г., одобрены рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь на 2021 год.

В частности, МАРТ рекомендует торговым организациям при реализации (поставке) продовольственных товаров, в том числе социально значимых обеспечить достижение доли продтоваров отечественного производства в объеме розничного товарооборота организации по итогам 2021 года на уровне не ниже: оптимистический – 85%, недостаточный – 80%.

Кроме того, с учетом международной практики популяризации национальных товаров обеспечить размещение и выкладку товаров отечественного производства в визуально и физически доступных местах способами согласно приложению, обозначение мест размещения и выкладки товаров отечественного производства специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi».

Субъектам торговли, производителям и поставщикам товаров рекомендовано ограничить совокупный размер любых вознаграждений в размере, не превышающем пять процентов от цены.

Субъектам торговли, реализующим товары через интернет-магазины, предписано обеспечить наличие в продаже товаров отечественного производства, визуально обозначив (например, белорусским орнаментом), а также усовершенствовать технические возможности онлайн-магазинов.

Доктрина национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года утверждена постановлением Совета министров № 962 от 15.12.2017.

«Она основывается в том числе, на новых условиях обеспечения национальной продовольственной независимости», - сообщили в МАРТ.

По итогам 2020 года доля импортных продовольственных товаров в продаже организациями торговли составила 22,9%. Высокой остается доля отдельных импортных продуктов в розничном товарообороте организаций торговли: фруктов – 92,8%, масла растительного – 87,5% в, рыбы – 81,5%, крупы гречневой – 66,6%, кондитерских изделий из сахара – 51,9%, фруктовых и овощных соков – 39,1%, макаронных изделий – 37,4%, детского питания – 29,1%.