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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМСЕЛЬМАШ ПОСТАВИТ В АРГЕНТИНУ ПЕРВЫЙ ОБРАЗЕЦ КОМБАЙНА GS-812 ДЛЯ УБОРКИ СОИ
13:48 01.03.2021
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга поставит в Аргентину первый образец кормоуборочного комбайна GS-812 с жаткой для уборки сои в 2021 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в Аргентине большое внимание уделяется выращиванию сои, которая востребована на внутреннем и внешних рынках. Аргентина поставляет во многие страны мира соевый шрот, используемый для откорма свиней, птицы и крупного рогатого скота.
«С этой целью запланировано расширение номенклатуры поставляемой техники и уже в 2021 году мы поставим на аргентинский рынок первый образец зерноуборочного комбайна GS812 с жаткой для уборки сои», - рассказали на предприятии.
На этой неделе началась поставка новых двух кормоуборочных комбайнов FS80 в адрес филиала ОАО «Гомсельмаш» в Аргентине.
Всего в этом году запланировано поставить десять единиц высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов (FS80 и FS8060) для сельхозпроизводителей Латинской Америки.
Свое плодотворное сотрудничество с Аргентиной филиал ОАО «Гомсельмаш» начал четырнадцать лет назад.
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