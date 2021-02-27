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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ВНОВЬ ЗАТЕЯЛ БОРЬБУ С ПОСРЕДНИЧЕСТВОМ
13:41 01.03.2021
Лукашенко, принимая 1 марта с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, вновь поднял вопрос борьбы с посредничеством.
"Еще одно направление, по которому мы должны очень серьезно поработать (это на Всебелорусском народном собрании мы об этом говорили), - посредничество. Посредники способствуют повышению стоимости товара процентов до 30, а то иногда и больше по отдельным позициям. Нам такое посредничество не нужно. И нужно исключить всякое посредничество внутри Беларуси. Что это за порядок такой: я покупаю товар за забором, и мне еще какой-то нужен посредник? Не нужны никакие посредники. Тут надо внести соответствующее предложение", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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