Ввод БелАЭС в эксплуатацию открывает дополнительные возможности для увеличения электропотребления в стране. Об этом на брифинге заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

По его словам, Министерством энергетики утверждена Программа увеличения электропотребления для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления на 2021-2025 годы. Документ включает три основных направления.

Первое – строительство нового электрифицированного жилья, где электроэнергия будет использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Второе направление – это перевод многоквартирного жилого фонда с использования твердого топлива на электроэнергию. За пятилетку планируется ввести 85 таких домов. Третье направление – это перевод существующего индивидуального жилого фонда на использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения. Эта работа рассматривается прежде всего, как альтернатива газификации.

«В первую очередь она будет организована в сельских населенных пунктах. Все условия для ее эффективной реализации созданы. На уровне главы государства утверждены стимулирующие тарифы для населения, указом от 14 апреля 2020 г. № 127 определен механизм возмещения расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», - сказал министр.

Как результат – объем потребления населением электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения в Беларуси в 2020 году вырос в 7 раз по сравнению с 2019 годом - с 12,9 млн кВт.ч до 89,4 млн кВтч. В прошлом году в энергоснабжающие организации поступило 24,2 тыс. запросов о выдаче технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям на указанные цели, из них 19,2 тыс., или 80% были удовлетворены. Более 8 тыс. абонентов уже пользуются электроэнергией для указанных нужд.