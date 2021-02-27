Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 марта 2021 года выросло до 288,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 288 тыс. 267 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 278 тыс. 661 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 667 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1985 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 961 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 359 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 908 тыс. 397 тестов.