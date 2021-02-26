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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ВВЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ


12:20 01.03.2021

Лукашенко, принимая 1 марта с докладом председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова, предложил рассмотреть вопрос о введении ответственности за получение зарплат в конвертах.

"По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он отметил, что, видимо, необходимо ввести и ответственность тех, кто берет в конвертах эти деньги.

"Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах - прим.) меньше будет. Поэтому обязательно надо всех поставить в равные условия. Это вполне нормально", - потребовал Лукашенко.

Он обратил внимание, что в любой стране за неуплату налогов следует жесткое наказание.

"Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем. Финансовая милиция начала работать в этом направлении. Хотелось бы, чтоб это было продолжено. Думаю, что наши люди поймут, особенно бизнесмены, что этим заниматься нельзя. В противном случае потеряешь собственностью. Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие", - возмутился Лукашенко.
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