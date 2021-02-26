Комитет государственного контроля проводит опрос о качестве оказания банковских и других финансовых услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, цель опроса – изучение общественного мнения в рамках подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Посетителям сайта контрольного ведомства предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о критериях выбора банка и банковских продуктов (услуг); проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков; недостатках при оказании лизинговых услуг; навязывании дополнительных услуг при заключении кредитного договора; размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и др.

Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля по 31 марта 2021 года.