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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ОПРОС О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
11:57 01.03.2021
Комитет государственного контроля проводит опрос о качестве оказания банковских и других финансовых услуг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, цель опроса – изучение общественного мнения в рамках подготовки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.
Посетителям сайта контрольного ведомства предлагается ответить на 14 вопросов, в том числе о критериях выбора банка и банковских продуктов (услуг); проблемах, с которыми сталкиваются клиенты банков; недостатках при оказании лизинговых услуг; навязывании дополнительных услуг при заключении кредитного договора; размере штрафных санкций за несвоевременное исполнение (неисполнение) обязательств перед обслуживающим банком и др.
Интернет-опрос проводится на сайте Комитета государственного контроля по 31 марта 2021 года.
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