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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕМП РОСТА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ УП «ВИТЕБСКОБЛГАЗ» В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 115,7%


11:41 01.03.2021

Темп роста экспорта товаров УП «Витебскоблгаз» в 2020 году составил 115,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в прошлом году рентабельность продаж составила 2,8%.

В 2020 году реализовано 3 млрд 719 млн куб. м природного газа и 9 тыс. тонн сжиженного газа. По объему реализации природного газа предприятие занимает второе место среди газоснабжающих организаций республики. Газифицировано 4054 квартиры, переведено со сжиженного на природный газ 1096 квартир.
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