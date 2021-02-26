ЭКОНОМИКА РБ

ТЕМП РОСТА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ УП «ВИТЕБСКОБЛГАЗ» В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛ 115,7%

11:41 01.03.2021 Темп роста экспорта товаров УП «Витебскоблгаз» в 2020 году составил 115,7%. Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в прошлом году рентабельность продаж составила 2,8%. В 2020 году реализовано 3 млрд 719 млн куб. м природного газа и 9 тыс. тонн сжиженного газа. По объему реализации природного газа предприятие занимает второе место среди газоснабжающих организаций республики. Газифицировано 4054 квартиры, переведено со сжиженного на природный газ 1096 квартир.