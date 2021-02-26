|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БГУ ОБУЧАТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ ОСНОВАМ
11:16 01.03.2021
Для авторов студенческих бизнес-идей подготовлена образовательная программа StartUp Skills. Стать ее слушателями могут все желающие обучающиеся и молодые преподаватели БГУ при условии наличия предпринимательской инициативы или проекта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в течение весенних месяцев пройдут лекции, тренинги, мастер-классы, встречи с опытными специалистами в области бизнеса. Участникам расскажут о базовых правилах формирования идеи, ее тестировании, самопрезентации и публичного выступления, определения целевой аудитории и коммерциализации идеи. Ключевым мероприятием программы станет хакатон. Он запланирован на март. Новаторам предложат за 48 часов разработать цифровые решения заданий. Это могут быть приложения, веб-сайты, подкасты, базы данных, архивы, мультимедиа.
После успешной защиты молодежных проектов их авторам вручат сертификаты об окончании обучения. Лучшим инициативам окажут экспертную поддержку в реализации.
Зарегистрироваться на обучение можно до 8 марта по ссылке.
Организуется StartUp Skills в рамках проекта Студенческого союза StartUp Space BSU с целью развития предпринимательских компетенций в студенческой среде и создания условий для самореализации молодежи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2021
Курсы в банках
на 01.03.2021
Конвертация в банках
на 01.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте