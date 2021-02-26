Для авторов студенческих бизнес-идей подготовлена образовательная программа StartUp Skills. Стать ее слушателями могут все желающие обучающиеся и молодые преподаватели БГУ при условии наличия предпринимательской инициативы или проекта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в течение весенних месяцев пройдут лекции, тренинги, мастер-классы, встречи с опытными специалистами в области бизнеса. Участникам расскажут о базовых правилах формирования идеи, ее тестировании, самопрезентации и публичного выступления, определения целевой аудитории и коммерциализации идеи. Ключевым мероприятием программы станет хакатон. Он запланирован на март. Новаторам предложат за 48 часов разработать цифровые решения заданий. Это могут быть приложения, веб-сайты, подкасты, базы данных, архивы, мультимедиа.

После успешной защиты молодежных проектов их авторам вручат сертификаты об окончании обучения. Лучшим инициативам окажут экспертную поддержку в реализации.

Зарегистрироваться на обучение можно до 8 марта по ссылке.

Организуется StartUp Skills в рамках проекта Студенческого союза StartUp Space BSU с целью развития предпринимательских компетенций в студенческой среде и создания условий для самореализации молодежи.