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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ОБЕСПЕЧИЛО ПЯТУЮ ЧАСТЬ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В 2020 ГОДУ
10:55 01.03.2021
Продовольствие обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров в 2020 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко на заседании коллегии Минсельхозпрода, в ходе которого рассмотрены итоги работы агропромышленного комплекса в 2020 году.
«Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличился к 2019 году на 4,3%, достиг 5,8 млрд долларов США, обеспечив прирост за пятилетку около 37%. Положительное внешнеторговое сальдо со 155 млн долларов в 2016 году увеличилось до 1,5 млрд долларов США в 2020 году, обеспечив при этом снижение импорта к 2019 году более чем на 400 млн. долларов. Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 2020 году практически достиг 20% и увеличился к уровню 2019 года более чем на 3%», - рассказал министр.
Белорусские производители продовольствия поставляли продукцию в 116 стран мира, в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Южной и Северной Америки, увеличив свое присутствие за пятилетний период на рынках 29 стран.
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