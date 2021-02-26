Продовольствие обеспечило пятую часть белорусского экспорта товаров в 2020 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко на заседании коллегии Минсельхозпрода, в ходе которого рассмотрены итоги работы агропромышленного комплекса в 2020 году.

«Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличился к 2019 году на 4,3%, достиг 5,8 млрд долларов США, обеспечив прирост за пятилетку около 37%. Положительное внешнеторговое сальдо со 155 млн долларов в 2016 году увеличилось до 1,5 млрд долларов США в 2020 году, обеспечив при этом снижение импорта к 2019 году более чем на 400 млн. долларов. Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 2020 году практически достиг 20% и увеличился к уровню 2019 года более чем на 3%», - рассказал министр.

Белорусские производители продовольствия поставляли продукцию в 116 стран мира, в страны Евразийского экономического и Европейского союзов, Азии, Африки, Ближнего востока, Южной и Северной Америки, увеличив свое присутствие за пятилетний период на рынках 29 стран.