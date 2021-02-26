В Беларуси использование торфа планируется расширять в ЖКХ и на цементных заводах. Об этом на брифинге сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, отвечая на вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот торфа как доступного, дешевого и экологически чистого вида топлива.

«Перспективными направлениями увеличения сбыта торфяной продукции является перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф, использование торфопродукции на цементных заводах», - отметил министр.

Так, в период с 2015 по 2019 годы на цементных заводах введены две линии по подготовке и сжиганию топливных брикетов, а также реализован проект по сжиганию торфяной сушенки. Продолжаются работы по переводу котельных ЖКХ на фрезерный торф. Три таких проекта реализуется в Минской области.

«Утверждена Программа комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы. Ожидается, что в результате ее реализации в топливно-энергетический баланс Беларуси будет вовлечено около 3,3 млн. т.у.т. торфяной топливной продукции», - сказал Виктор Каранкевич.