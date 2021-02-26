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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛ 0,5 МЛРД РУБЛЕЙ


10:10 01.03.2021

Дефицит республиканского бюджета за январь 2021 года составил 0,5 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы республиканского бюджета составили 2,4 млрд рублей, или 10,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 2,0 млрд рублей, или 14,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 13,5 млн рублей, или 0,4%. Акцизы поступили в сумме 0,3 млрд рублей, или 9,5%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 0,3 млрд рублей, или 8,5% уточненного годового плана.

Доходы бюджета сектора государственного управления за январь 2021 года сложились в сумме 5,0 млрд рублей, или 9,3% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 1,65 млрд рублей, или 8,7% процента утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила 205,6 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь 2021 года составили 5,2 млрд рублей, или 8,8% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 1,9 млрд. рублей (14,7%), на финансирование национальной экономики – 0,3 млрд рублей (5,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 1,4 млрд рублей (7,3%).

Расходы республиканского бюджета составили 2,9 млрд рублей, или 10,0% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 1,63 млрд рублей, или 8,7% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь 2021 года составил 0,2 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,02 млрд рублей.
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