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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 400 УЧЕНЫХ СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ


09:32 01.03.2021

Международная научная конференция «Тенденции экономического развития в ХХІ веке» пройдет 1 марта в БГУ в онлайн-формате (Начало в 10.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками научного форума станут около 400 аспирантов, магистрантов, ученых, специалистов экономических предприятий и организаций из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Башкортостана, Польши и Германии. Это представители БГУ, БГЭУ, Института экономики НАН Беларуси, Витебского государственного технологического университета, Ташкентского государственного экономического университета (Узбекистан), Кооперативного государственного университета Баден-Вюртемберга (Германия), Опольского университета (Польша) и др.

Работа конференции организована по пяти тематическим секциям: «Институты социально-экономического развития: актуальная практика и теория»; «Аналитическая экономика и прогнозирование»; «Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития»; «Менеджмент XXI века: проблемы и перспективы развития»; «Цифровая трансформация в бизнесе, образовании и социальной сфере».

По результатам мероприятия планируется издание электронного сборника материалов с размещением в РИНЦ.

Отметим, конференция проходит в рамках Евразийского научно-практического студенческого форума «Аналитическая экономика и прогнозирование до 2030». Кроме конференции форум включает студенческую Олимпиаду по аналитической экономике и прогнозированию и конкурс для школьников «Финансовая и цифровая грамотность поколения Z». Все мероприятия форума проводятся с января по май текущего года с целью повышения финансово-экономической грамотности, выявления и поддержки творческих способностей молодых ученых, студентов и школьников.

Организатором мероприятий выступает экономический факультет БГУ.
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