В 2020 году достигнуты самые высокие показатели по темпу роста валовой продукции сельского хозяйства. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко на заседании коллегии Минсельхозпрода, в ходе которого рассмотрены итоги работы агропромышленного комплекса в 2020 году.

По его словам, в хозяйствах всех категорий к 2019 году он составил 104,9%, в сельскохозяйственных организациях – 106,9%. Это позволило практически обеспечить параметры Программы социально-экономического развития на пятилетку, превысив 112%.

Рост производства продукции сельского хозяйства обеспечили все регионы республики. Наибольший вклад в результаты отрасли за пятилетний период внесли Брестская (122%), Минская (118%) и Гродненская (114%) области.

Весь 2020 год устойчивую положительную динамику демонстрировало животноводство. В сельскохозяйственных организациях произведено более 7,5 млн тонн молока (105,6% к уровню предыдущего года), выращено 1767 тыс. тонн скота и птицы (102,6%). Средний удой на корову по стране превысил уровень 2019 года на 271 кг и составил 5314 кг. Лучшие результаты достигнуты в Брестской области, где этот показатель достиг 6453 кг. Шеститысячный уровень превышен и в хозяйствах Гродненской области (6149 кг). Увеличились и среднесуточные привесы на выращивании скота 600 г и 622 г соответственно.

В лидерах традиционно районы с высоким уровнем технологической дисциплины. За 2020 год в 24 районах республики средний удой на корову превысил 5000 кг, в 19 – более 6000 кг, в семи – более 7000кг и в 5 – более 8000 кг. Это Гродненский (8830 кг), Несвижский (8356 кг), Смолевичский (8179 кг), Дзержинский (8098кг) и Брестский (8065кг) районы.

Значительные результаты получены и в растениеводстве. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах республики намолочено зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе 9,6 млн тонн. Это на 1,5 млн тонн больше результатов предыдущего года (118% к уровню 2019 г.). Вместе с рапсом в бункерном весе получено более 10,4 млн тонн зерна.

Средняя урожайность по стране за год выросла на 4,7 ц с гектара и превысила 35 центнеров. Наибольшую урожайность зерновых и зернобобовых культур традиционно показала Гродненская область (45 ц с га), среди районов лидеров был Гродненский район с урожайностью 73 ц с гектара. Среди сельскохозяйственных организаций в очередной раз лучшего результата достигло ОАО «Гастеловское» — более 97 ц с гектара.

Прирост объемов производства, в сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой и принятыми решениями по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций способствовали улучшению экономики. За 2020 год на 14% увеличилась выручка от реализации продукции. На 39% увеличилась прибыль от реализации продукции. Прирост выручки и прибыли способствовали росту заработной платы работников сельского хозяйства. В среднем за год она составила 885 рублей, или 116% к 2019 году, в том числе в декабре — 934 рубля.

Сохраняется устойчивая тенденция к снижению количества убыточных организаций и сокращению просроченных финансовых обязательств.